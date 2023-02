Bande dessinée: Igort dessine le journal de l’invasion de l’Ukraine

Maître italien de la bande dessinée du réel, Igort porte un prénom russe. Ses parents y avaient vu un hommage à la musique et à la littérature russe. Igort est devenu son nom d’auteur, sous lequel il a publié ses Cahiers japonais , ses Cahiers russes et ses Cahiers ukrainiens de bande dessinée. Entre-temps, il a épousé Galya, une Ukrainienne. La guerre a envahi sa table à dessin. Il n’y a pas de héros dans ses cahiers, juste des hommes et des femmes ordinaires décidés à résister à l’invasion, à la misère, à la cendre. Chacun des témoignages dessinés par Igort est une histoire humaine invraisemblable d’émotion. Il faut lire et partager les cent jours de son Journal d’une invasion pour comprendre, au-delà de la tragédie, les vrais enjeux de cette guerre.