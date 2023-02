La ministre Zuhal Demir a perdu de la famille lors des séismes en Turquie

La ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA), a annoncé, dans l’émission De zevende dag, qu’elle avait perdu de la famille lors des puissants séismes meurtriers qui ont touché la Turquie et la Syrie.

« Ma tante habite à Hatay. Mon père a déjà perdu deux cousins », a-t-elle déclaré, ajoutant que des recherches étaient en cours pour retrouver d’autres membres de la famille, connaissances et voisins.

La ministre, qui a des racines turques, aimerait se rendre sur place (si c’est possible). « Dans un premier temps, on ne pourra pas faire grand-chose nous-mêmes. Il faut envoyer des infirmiers et des docteurs dans la région en priorité. »