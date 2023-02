Qatargate: Paul Magnette s’exprime sur le cas de Marc Tarabella (vidéo)

Paul Magnette était l’invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Le président du PS et bourgmestre de Charleroi a notamment été interrogé sur le cas de Marc Tarabella empêtré dans le scandale du Qatargate.

Pour rappel, l’eurodéputé Marc Tarabella a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé de corruption publique, blanchiment et appartenance à une organisation criminelle dans l’enquête sur des soupçons d’ingérence du Qatar et du Maroc dans les décisions du Parlement européen.

« Marc Tarabella écroué, inculpé, mais présumé innocent. Est-ce que vous regrettez aujourd’hui de l’avoir exclu du PS ? », demande Pascal Vrebos au président du PS.

« Non, je ne regrette pas de l’avoir exclu. Je n’ai pas de commentaire à faire sur la procédure judiciaire », a répondu Paul Magnette. Et d’ajouter : « Je n’en ai jamais fait. Mais en tant que président du PS, j’avais dit que je serai absolument intraitable sur toutes ces questions. Donc c’est vrai qu’on l’a exclu alors que la présomption d’innocence est toujours là, il faut le dire et le répéter, tant que l’enquête n’est pas terminée et qu’il n’y a pas eu de jugement. Mais je pense que c’est fondamental de redonner ce signal politique clair qu’il n’y a pas de place pour la corruption, pour l’abus en quelque sorte, au sein du Parti socialiste. »

À lire aussi Qatargate: Marc Tarabella présenté au juge d’instruction ce samedi

« Il clame son innocence depuis le début. Ça vous touche ? Ça vous secoue ? », interroge le journaliste de RTL TVI.

« Il clame son innocence et il aura tous les moyens de se défendre », explique le bourgmestre de Charleroi. Et de conclure : « Il fallait qu’il puisse y avoir la levée d’immunité pour qu’il puisse répondre aux questions qui lui sont posées. Mais en attendant, je pense aux milliers et aux milliers de militants socialistes qui, dans les communes, dans les CPAS, dans les sections locales, tous les jours se battent pour lutter contre la pauvreté. Pour incarner les valeurs de solidarité sur le terrain. Ils ont besoin que l’on puisse dire qu’il n’y a pas de place au Parti socialiste pour des pratiques comme celles-ci. Oui, c’est vrai que c’est des mesures un peu dures, parce qu’on dit qu’on exclut d’abord, et si ensuite il est blanchi, il pourra être réintégré. Mais je pense que dans un monde qui, aujourd’hui, et c’est légitime, est en demande d’exigences très fortes en matière d’éthique, on doit être absolument intraitable. »