Séismes en Turquie et en Syrie: les survivants se sentent abandonnés

C’est peut-être le plus perturbant. Ici, sur les hauteurs de Malatya, le paysage est à couper le souffle. Il a encore neigé cette nuit et seule la route est un peu dégagée. Partout ailleurs, tout est recouvert d’une épaisse couche de neige et il se dégage une impression de sérénité, voire de calme. Ce n’est que dès qu’on aperçoit des bâtiments sur la route que l’on mesure l’ampleur du désastre. Tous sont en partie détruits, éventrés ou hideusement fissurés. Et dès qu’on pénètre dans un village, le paysage est désolant. Très souvent, plus rien n’est debout, malgré des maisons qui font rarement plus d’un étage. Celles qui tiennent debout restent beaucoup trop risquées et il vaut mieux ne pas s’aventurer à l’intérieur. Le moindre choc pourrait les faire s’effondrer. Il y a eu plus de 1.000 répliques depuis lundi. Là, on voit une télévision posée contre un mur désormais inexistant. Ailleurs, ce sont deux lits jumeaux qui reposent sur des mètres de béton.