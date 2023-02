Turquie: le séisme fragilise Erdogan avant les élections

L’opposition turque ne manque pas l’occasion de critiquer le président après le terrible double tremblement de terre du 6 février. Les élections sont prévues le 14 mai, une date choisie par Erdogan, qui pourrait ne plus lui convenir.

Recep Tayyip Erdogan broie du noir. Le président turc avait légèrement avancé les élections présidentielles et législatives prévues cette année, les fixant au 14 mai, quand le double tremblement de terre du 6 février dernier est venu chambouler tous ses plans. Il sait que les 30.000 décès recensés ce dimanche et l’acheminement difficile de l’aide peuvent flétrir son image. Les observateurs politiques n’oseraient plus s’avancer sur l’issue des scrutins qui semblaient déjà devoir se conclure sur des résultats serrés avant même les séismes.