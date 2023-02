Le Qatargate a multiplié les déclarations de voyages

Les avis de voyages affluent sur le site du Parlement européen. Alors qu’entre janvier et novembre 2022, on recensait, en moyenne, quatre déclarations par mois, 104 notifications de ce type ont été rentrées pour les seuls mois de décembre 2022 et janvier 2023, ressort-il d’une analyse menée par Le Soir. Difficile de ne pas y voir un effet post-Qatargate, qui a éclaté le 9 décembre, d’autant que 66 % des déclarations des deux derniers mois ont été rentrées en dehors du délai imparti, parfois avec plus de 1.000 jours de retard.

Pour rappel, les députés européens, s’ils acceptent une invitation à participer à une manifestation organisée par des tiers avec tout ou partie des frais couverts par la puissance invitante, doivent le signaler. A la fois aux services parlementaires, via un formulaire (qui tient sur une feuille A4) et aux citoyens européens, par une publication en ligne. Au plus tard pour la fin du mois suivant leur retour au pays.