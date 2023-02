Quelques chiffres

7

Sept eurodéputés ont mis plus de 1.000 jours à déclarer un déplacement financé par un tiers, alors que le règlement impose un délai maximal oscillant entre 30 et 60 jours. Parmi eux, le Belge Marc Tarabella, l’Italienne Alessandra Moretti et le Roumain Christian Silviu Busoi qui se sont tous les trois souvenu à la mi-janvier 2022 – en plein Qatargate – d’un même voyage à Doha réalisé en février 2020 à l’invitation du « Qatar National Human Rights Committee ».

1.264

La championne toutes catégories est l’eurodéputée allemande Svenja Hahn (groupe Renew). Alors qu’elle a été invitée en août 2019 aux Etats-Unis à un colloque de « jeunes leaders » (six nuits sur place), elle n’a déclaré cette invitation sur le site du Parlement que le 24 janvier dernier, 1.264 jours après l’atterrissage.