Séismes en Turquie et en Syrie: 15 Belges restent injoignables

Quinze Belges n’ont pas encore pu être contactés suite aux séismes en Turquie et en Syrie, indiquent les Affaires étrangères dimanche.

Quinze Belges - 14 en Turquie et un en Syrie - enregistrés auprès des postes diplomatiques belges d’Ankara ou de Beyrouth, n’ont pas encore pu être contactés, indiquent les Affaires étrangères dimanche. Vendredi, ce nombre était de 24 (23 en Turquie et 1 en Syrie).

Un peu plus de 230 Belges côté turc et une cinquantaine côté syrien sont enregistrés via les postes diplomatiques belges ou la plateforme en ligne Travellers Online. Jusqu’à présent, aucune victime, blessée ou décédée, n’est à déplorer.