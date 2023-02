Ces écrivains enchanteurs

Thomas Fersen, Raphaël Haroche, Renan Luce et Loïc Nottet : ces quatre chanteurs publient leur premier roman.

Ils ne sont pas les premiers, bien sûr. Yves Simon, Olivia Ruiz, Cali et Mathias Malzieu font partie des nombreux chanteurs à les avoir précédés. Mais le hasard veut que tous les quatre – Thomas Fersen, Raphaël Haroche, Renan Luce et Loïc Nottet – publient en ce début d’année leur premier roman (plus un récit de vie pour Renan). Le hasard, vraiment ? Plutôt l’envie des éditeurs de bénéficier de leur notoriété, il faut le reconnaître. « Le travail de développement est déjà fait », comme dit Thomas Fersen. « Ça les intéresse donc. » Cela le contrariait d’ailleurs au départ de rejoindre la horde de chanteurs écrivains. Mais, comme les autres, il a évité le piège de la facilité.