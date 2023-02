Voyages au Parlement européen: Israël est la terre préférée des eurodéputés

Qui ne rêverait pas de nuits en hôtels de luxe, avec en bonus un vol en hélicoptère ? Plusieurs députés européens ont pu vivre cette expérience lors d’un voyage payé par des lobbys pro-israéliens. Le Soir a épluché plus de 300 déclarations de voyages des parlementaires européens, à l’invitation d’un tiers, pour comprendre qui les invite. Et deux destinations sortent du lot : l’Inde et Israël. Ces deux pays apparaissent chacun dans 30 déclarations complétées par des élus européens. Ce qui correspond à 117 nuits offertes en Inde et 115 dans l’Etat hébreu. Des chiffres vraisemblablement sous-estimés, car la comptabilité ne s’appuie que sur ceux qui ont déclaré leurs voyages. Le scandale de corruption au Parlement européen a suscité une ruée vers le formulaire de déclaration. Mais il y a fort à parier que tous les « oublis » n’ont pas été régularisés.