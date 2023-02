Les eurodéputés d’extrême droite, des globe-trotteurs champions de la déclaration

Entre le besoin d’exister sur la scène internationale et la sensation de se sentir surveillés, les députés du groupe ID et les conservateurs de ECR s’appliquent à déclarer tous leurs voyages.

C’est à la droite de la droite qu’on voyage… ou qu’on déclare le plus. 25,4 % des eurodéputés conservateurs du groupe ECR (qui comprend, entre autres, les Polonais du PiS et les Italiens de Fratelli d’Italia) ont déjà déclaré au moins un voyage, contre 23,4 % pour les eurodéputés d’extrême droite du groupe ID (avec le Vlaams Belang ou le Rassemblement national), qui respectent toujours le délai imparti. « Ce sont des globe-trotteurs qui ont besoin, davantage que les autres, de redorer leur blason à l’international et de nouer des contacts », assure Jean-Yves Camus, fin connaisseur de l’extrême droite et cofondateur de l’Observatoire des radicalités politiques.