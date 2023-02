Thierry Neuville satisfait de sa 3e place au rallye de Suède: «Je ne m’attendais pas à ce résultat»

Thierry Neuville (Hyundai) a terminé à la 3e place du rallye de Suède, 2e manche du championnat du monde WRC, dimanche. «Je ne m’attendais pas à ce résultat», a expliqué Neuville après la course.

Deuxième avant la Power Stage, Neuville est parti à la faute dans la dernière spéciale et a glissé à la 3e place du général. «Après une journée difficile vendredi où nous avions dû ouvrir la route, je ne m’attendais pas à ce résultat», a confié le Saint-Vithois. «De plus, j’étais malade avant le départ et nous avions dû annuler une journée d’essais. C’est incroyable que je termine troisième. Nous avons fait un très bon rallye en tant qu’équipe. Craig Breen termine deuxième, je termine troisième et Esapekka Lappi a remporté la Power Stage. C’est un week-end fantastique pour nous.»

Neuville avait pris la 2e place dans l’avant-dernière spéciale en raison d’une pénalité de 10 secondes de Craig Breen pour avoir pointé en retard. Une consigne d’équipe chez Hyundai, Breen ne disputant pas un programme complet en WRC et la priorité allant à Neuville, avait confirmé le team principal, le Français Cyril Abiteboul.