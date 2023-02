Pierre Palmade va droit dans le mur depuis l’âge de vingt ans

Ce n’est un secret pour personne, Pierre Palmade, 54 ans, a quelque chose du docteur Jekyll and Mister Hyde en lui, habité d’un mal de vivre depuis plus de trente ans, ce qui nourrit son écriture pleine d’autodérision et de poésie mais plombe sa vie et l’incite à brûler son existence par les deux bouts. L’humour n’est pas le seul ingrédient qui lui permet de vaincre ses peurs existentielles, sa sexualité ambivalente et ses rapports compliqués aux autres. Talentueux précoce et surdoué, il se définit comme cocaïnomane et alcoolique depuis plusieurs années et a déjà parlé de ses addictions publiquement à de nombreuses reprises, pour sensibiliser sur ces maladies, pour dire sa honte et sa volonté de sortir de cette maladie qu’il juge « illégale ». Dans son autobiographie, Dites à mon père que je suis célèbre, parue en 2019, il écrit : « Humoriste bien propre sur lui la journée, la nuit je courais les boîtes gays sans me rendre compte que je devenais dépendant à la cocaïne.