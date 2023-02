Islam Slimani a inscrit son premier but pour Anderlecht: «Le plus important pour moi, c’est d’aider l’équipe»

Face à Saint-Trond ce dimanche, Islam Slimani a ouvert son compteur but sous le maillot anderlechtois quelques minutes après sa montée au jeu. Un but inscrit à la 81e minute de jeu sur un service de Francis Amuzu. « Je ne suis pas le sauveur d’Anderlecht », a-t-il confié au micro d’Eleven Sports à l’issue de la rencontre. « Quand je suis monté, le score était de 1-0 et l’important, ce sont les trois points. Il faut prendre match par match et essayer de prendre le plus de points. Le centre d’Amuzu était parfait et on commence à avoir des automatismes ensemble comme on peut le voir aux entraînements.

Arrivé à Anderlecht en tout fin de mercato, le buteur algérien veut aider son équipe à réaliser une bonne fin de saison, dans la peau d’un titulaire… ou d’un remplaçant. « Le plus important pour moi, c’est d’aider l’équipe à prendre des points et à gagner des matchs. J’étais à disposition du coach pour commencer le match et c’est à l’entraîneur de choisir. Je suis très content pour Benito Raman qu’il ait marqué et je pense qu’on peut faire des grandes choses en cette fin de saison. »