Semi-conducteurs: comment l’Europe veut revenir dans le jeu

Un montant de 43 milliards d’euros : cette somme témoigne de l’ampleur de l’effort que l’Europe veut fournir afin de revenir dans la course aux semi-conducteurs. Une course dans laquelle, comme pour tout ce qui concerne l’électronique et le digital au sens large, elle s’est laissée distancer par l’Asie et les Etats-Unis, en payant le prix fort aujourd’hui.

« Cet effort est important car il touche à un domaine devenu hautement stratégique », contextualise Nicolas van Zeebroeck, professeur spécialisé dans l’économie numérique à la Solvay Brussels School (SBS-EM, ULB). « Les puces électroniques sont absolument partout, de la voiture autonome à la brosse à dents électrique en passant par les processus industriels : plus de puces, plus d’industrie, c’est aussi simple que cela. Or l’Europe est totalement dépendante dans ce domaine… »