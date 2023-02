Analyse: un 3e acte indécis

Les négociations vont reprendre la semaine prochaine ». La réplique attendue de la ministre fédérale des Pensions ouvre l’acte III de cet opéra signé par la Vivaldi. Le premier avait commencé presto avec la décision d’augmenter en quatre temps la pension minimum. Puis le rythme était peu à peu devenu lento, avant de terminer par un allegro, lors de la réforme de juillet. L’acte II s’était résumé à un largo, avec les critiques du Bureau du plan sur l’impact du bonus pension sur la soutenabilité financière du système des retraites et sur l’égalité homme-femme en raison des critères d’accessibilité à la pension minimum (30 années de carrière effectives), les attentes de la Commission européenne liant la libération des fonds du Plan de relance à des mesures structurelles en matière de retraite, puis par l’empoignade au sein de la coalition, entre les partisans de « simples corrections » (PS et Ecolo, principalement) et les demandes de mesures plus large (les partis flamands et le MR).