Le Japon, mauvais élève en inclusivité, mérite-t-il de présider le G7?

De plus en plus de voix s’élèvent à Tokyo pour juger infondée, voire illégitime, la présidence japonaise, depuis début janvier, de l’alliance informelle réunissant les sept plus grands pays industrialisés : le G7. Dans la société civile, les partis d’opposition ou les médias, ces critiques estiment même que le passif nippon en matière de respect des minorités, donc des libertés individuelles, justifierait l’annulation pure et simple du sommet du G7 qui est prévu à Hiroshima au mois de mai.