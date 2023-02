Des geôles du Nicaragua à l’exil américain, le gérant d’un journal d’opposition à Ortega raconte sa libération

Depuis que des manifestations ont réclamé en 2018 le départ du président Daniel Ortega, le pouvoir nicaraguayen réprime brutalement toute opposition. Si 222 prisonniers politiques ont finalement été libérés, ils ont été privés de leur nationalité et droits civils, et expulsés vers les USA.

Dieu nous a entendus » : mercredi était un jour comme un autre en prison pour Juan Lorenzo Holmann Chamorro, manager du quotidien d’opposition au régime du président nicaraguayen Daniel Ortega, La Prensa, jusqu’à sa libération soudaine dans la nuit.

« On s’apprêtait à dormir quand ils sont venus dans les cellules et nous ont dit “enlève ton uniforme et mets ces vêtements civils” », raconte M. Holmann, détenu au Nicaragua depuis août 2021 et libéré par le gouvernement d’Ortega dans la nuit de mercredi à jeudi, aux côtés de plus de 220 prisonniers politiques qui ont été expulsés vers les Etats-Unis dans la foulée.