Anderlecht désormais aux portes du Top 8 avant de retrouver l’Europe

Contrairement à ce que la sécurité et une partie du clan mauve redoutaient, il n’y a pas eu le feu, dimanche, au parc Astrid. Trois semaines après avoir assuré l’essentiel à Seraing, dans un match à six unités pour le maintien, Anderlecht a logiquement remporté son match à six points pour les play-offs 2 contre Saint-Trond. Profitant de circonstances favorables durant tout le week-end, les Mauves sont désormais à une petite longueur seulement du Top 8 et mettent du même coup la pression sur leur adversaire du jour ainsi que sur le Cercle.