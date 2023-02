Arnaud Bodart après la défaite du Standard face à Courtrai: «Il faut absolument retrouver de la consistance»

Le Standard a été battu à domicile par Courtrai (0-2) lors de la 25e journée du championnat de Belgique, dimanche à Sclessin. Trop peu souvent dangereux offensivement et réduit à dix en fin de match, le club liégeois a manqué l’occasion de s’approcher du top 4, synonyme de qualification pour les playoffs I.

« C'était un match avec très peu d'occasions de part et d'autre », confiait Arnaud Bodart au micro d’Eleven Sports à l’issue de la rencontre. « Puis il y a ce but qui tombe à l'heure de jeu et puis ce penalty où je ne sais même pas ce qu'il s'est passé. On a été en partie surpris du jeu de Courtrai mais on sait que les équipes qui jouent pour le maintien ont de toute façon un jeu plus direct. On a mal commencé le match comme trop souvent. Même si on s'est bien repris, on manque d'efficacité depuis un certain temps. Il faut absolument retrouver de la consistance car on en manque cruellement. Les matchs à l'Union et à Anderlecht seront compliqués mais on va tout donner pour ramener quelque chose. »