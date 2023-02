Le décret gouvernance sème à nouveau la pagaille en Wallonie

Alexander De Croo recale le confédéralisme de Bart De Wever. Et accroche le PS après que Paul Magnette se fut profilé en candidat Premier ministre pour 2024 : « La divergence économique nord-sud s’accroît, cela m’inquiète. (…) Le PS a tous les leviers en mains au niveau fédéral et au niveau régional. (…) Faisons d’abord notre boulot et on parlera de 2024 au moment voulu. »