Le Standard n’est pas un habitué des bonnes affaires

Inquiétant avant un programme de quatre rencontres autrement plus corsé à l’Union, à Anderlecht, contre Westerlo et au FC Bruges.

En entamant son 25e match de championnat de la saison, une semaine après une fin de rencontre en eau de boudin au Cercle laissant un goût amer d’un travail inachevé, le Standard savait qu’une occasion en or s’offrait à lui. Pour son désir d’entretenir encore le rêve d’un tTop 4 mais, plus sérieusement sans doute, sur la route de son objectif d’atteindre le Top 8. C’est bien simple, entre le quatrième et le neuvième de la compétition, aucun de ses adversaires n’avait empoché les trois points ce week-end. Encore convenait-il de ne pas se louper face à un Courtrai engagé dans la course au maintien après n’avoir pris qu’une seule unité sur les trois dernières rencontres.