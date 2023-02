Anderlecht: un dialogue attendu entre la direction et les supporters

Grilles du « Lotto Park » cadenassées, serrures vandalisées, tags et banderoles anti-présidentiels sur les murs de l’entrée principale de l’enceinte ainsi que dans les gradins garnis par la Mauves Army et les BCS, le noyau dur des supporters du RSCA. Après une nouvelle semaine chahutée dans une partie des médias et des réseaux sociaux pour Wouter Vandenhaute et dans une moindre mesure pour Marc Coucke, l’avant-match a été chaude, dimanche, aux alentours du parc Astrid. Mais, finalement, la raison et la majorité des fans – ils ont systématiquement sifflé les chants anti-Vandenhaute – l’ont emporté.

Quoi qu’il en soit, un dialogue est attendu et espéré par toutes les parties le plus rapidement possible. Il est désormais devenu indispensable et, même si rien n’a encore été fixé, il n’est pas exclu que Wouter Vandenhaute et Marc Coucke rencontrent prochainement une délégation de supporters pour tenter de calmer les esprits.