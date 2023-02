Stéphane Breda revient sur l’arbitrage de Standard-Courtrai: «Le VAR a vu juste avec le penalty et la rouge»

Alors qu’il s’était estimé lésé par le VAR lors des déplacements à La Gantoise et à Saint-Trond, Courtrai n’a pas eu de raison de se plaindre dimanche soir à Sclessin… d’autant plus que la décision en sa faveur, intervenue à la 82e, était largement justifiée, comme le confirme notre consultant arbitrage Stéphane Breda. Si Lothar D’Hondt n’avait pas bronché dans un premier temps, ses collègues à Tubize l’ont appelé à revoir les images du duel entre le Standardman Kostas Laifis et le Courtraisien Faïz Selemani.

« Les images sont claires : certes, le tirage de maillot ne dure qu’une seconde à vitesse réelle mais il est évident », note Stéphane Breda. « Même s’il est de courte durée, ce tirage est suffisant pour empêcher le Courtraisien de jouer le ballon à 100 % et de pouvoir mieux tenter sa chance. À partir du moment où on enlève une chance réelle de marquer un but, il n’y a d’autre choix que de siffler penalty et de donner une carte rouge au défenseur liégeois. C’est indiscutable. J’entends certains parler de double peine, sur la phase, mais on ne se situe pas dans le cas d’un gardien qui intervient pour éviter un but. L’intervention du VAR se justifie totalement… mais il est un peu embêtant d’avoir eu besoin de lui. M. D’Hondt me semble relativement bien placé. Sur cette phase, il s’agit d’un duel et il doit être dans le bon angle de vue. Ce qui importe finalement, ici, est que le VAR a pris la bonne décision. »