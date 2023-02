Renaud Emond a rejoué avec le Standard: «Quel plaisir de pouvoir revivre ces moments-là»

Son dernier match remontait au 3 septembre 2022, face à Ostende. 162 jours plus tard, Renaud Emond a effectué son grand retour aux affaires, dimanche soir à Sclessin, en disputant une demi-heure de jeu, ce dont il ne se croyait pas capable après cinq mois d’une galère incroyable. Ovationné par le public liégeois lors de sa montée au jeu, l’attaquant gaumais a apprécié. « C’est du plaisir de pouvoir revivre ces moments-là », dit-il. « L’accueil du public m’a fait chaud au cœur. C’est un petit miracle que je sois là devant vous. Et il est improbable que j’ai pu jouer une demi-heure, alors que j’ai repris les entraînements collectifs il y a un peu plus d’une semaine maintenant. Dans ma tête, je n’étais pas prêt à jouer autant, mais les circonstances en ont décidé autrement. Je reviens de loin. À moi, désormais, de travailler pour retrouver mes sensations et pour aider l’équipe du mieux possible… »