De nombreux motifs de satisfaction au Sporting de Charleroi après le succès contre Seraing

Une semaine après avoir montré autant de signes inquiétants qu’encourageants à Malines, le Sporting de Charleroi a fait le travail face à une formation sérésienne indigne de l’élite. « Je vais essayer de rester mesuré, mais indépendamment du résultat et de notre situation logique au regard de ce qu’on produit, je sors de ce match avec beaucoup de déceptions car je trouve qu’on n’a pas joué. Charleroi n’a pas dû sortir une prestation exceptionnelle pour gagner et, au final, le score est cinglant pour nous », expliquait lucidement Jean-Sébastien Legros, dépité. Ce dernier n’avait même pas envie de polémiquer sur le 1-1 annulé pour un hors-jeu sur lequel le VAR n’a jamais pu tracer la ligne et a donc dû se référer à la décision initiale du juge de ligne. « C’est un tournant dans le match, mais j’essaie de rester objectif et de manière générale, il n’y a pas eu photo. »