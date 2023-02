Nom de dEUS irremplaçable

How To Replace It

Pias.

Des compilations, des concerts… dEUS ne nous a jamais vraiment quittés. Cela fait pourtant plus de dix ans que l’on attendait un successeur à Following Sea.

Une fois la tournée anniversaire de The Ideal Crash, l’expo photo de Tom, ses projets de film et la pandémie passés, le groupe anversois a pu se concentrer sur ce How To Replace It qui leur a permis de récupérer Mauro Pawlowski à la guitare. Et le résultat est à la hauteur de l’attente : tout ce qu’on aime chez dEUS est là : la fièvre, la rage électrique, la poésie, la finesse des arrangements, les élancées hypnotiques sans fin… Tout ça se termine par la ballade Love Breaks Down et le francophone Le Blues Polaire. Oui, dEUS est bien de retour au sommet de son art !