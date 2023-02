Tim Merlier: «Cameron et Jules me manquent mais je veux gagner des courses»

Pour Tim Merlier, pas question de connaître la même situation que son nouveau coéquipier chez Soudal – Quick-Step Yves Lampaert, contraint d’assister à la naissance de son fils via appel vidéo depuis un… parking quelque part sur la route du retour du Danemark, où il était aligné. « C’est la première fois que je deviens papa, je voulais être là. Et Cameron voulait aussi que je sois là », explique tout posément sous le soleil omanais celui qui partage sa vie avec la fille du regretté Frank Vandenbroucke… et désormais un petit Jules, né le premier février. Le 1/02 à 12h21, timing absolument parfait. « On a un peu provoqué la naissance », reprend en souriant le sprinter flamand, passé cet hiver au sein de la formation de Patrick Lefevere et qui n’aura donc eu besoin que de deux jours de course pour accrocher sa première victoire.