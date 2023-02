Arthur H est bien en vie!

PIAS

Il y a deux ans, Arthur publiait Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge. On avait le droit de s’inquiéter. Mais le voici rebondissant avec La vie, un disque gorgé de poésie, de philosophie et… de vie ! À 56 ans, le fils Higelin est apaisé si on en croit ce nouvel opus dont il a confié « la direction artistique, le design sonore, les chœurs » à sa compagne Léonore Mercier. C’est le fidèle Nicolas Repac qui se charge du reste, les cordes étant dirigées par Clément Ducol. Tous au service d’un disque somptueux, riche et tendre, une véritable ode à la vie et un très bel hommage à Brigitte Fontaine (Divin blasphème). Avec son père, il règle Le secret… Jamais sans doute Arthur ne s’est-il tant révélé, en toute liberté et avec autant de charme !