Yibing Wu place le tennis chinois sur la carte ATP

Enfin ! Le tennis masculin chinois se fait une place au soleil. On avait découvert Zhizhen Zhang et Juncheng Shang, voici Yibing Wu, 1er joueur chinois vainqueur d’un tournoi ATP : il a battu Isner en finale à Dallas !

Le tennis bientôt plus populaire en Chine que le tennis de table ? La révolution est en marche ! Depuis une vingtaine d’années, le calendrier international nous a fait découvrir les tournois de Pékin, Chengdu, Shanghai ou Shenzhen. On avait déjà appris à connaître la star Li Na, nº2 mondiale et lauréate de Roland-Garros 2011 et de l’Open d’Australie 2014. Et depuis novembre 2021, le nom de Peng Shuai (ex-14e à la WTA) est venu défrayer la chronique, et continue de la défrayer, puisqu’on n’est toujours pas rassuré sur le sort de la joueuse qui a dévoilé avoir été abusée sexuellement par Zhang Gaoli, ex-vice-Premier ministre chinois.

À côté de ces réussites ou tragédies, le tennis masculin local avait, lui, bien du mal à exister. Ceci, malgré une estimation de 30.000 courts de tennis ouverts dans l’immense république et 14 millions de pratiquants recensés.