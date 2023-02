Matmatah se lâche et vive le rock!

La Ouache.

Le groupe brestois revient avec son « Double blanc » tellement ces cinq dernières années de silence radio les avaient frustrés. Après quatre albums entre 1998 et 2007, Matmatah était resté aphone durant dix ans avant de revenir à Plates coutures. Cette fois, on sent une excitation tirant dans tous le sens sur un fond punk-rock en français qui n’a jamais peur d’être daté (et surtout fait pour la scène) mais aussi de l’ambition comme de se lâcher complètement avec, en ouverture, un Erlenmeyer de près de vingt minutes. Ce double disque est un foutoir bordélique avec du bon mais aussi de l’accessoire déjà entendu. Mais tout ça est fait avec un tel cœur, une telle naïveté, un engagement… qu’on ne peut y rester insensible.