Kid Noize boucle sa trilogie

Universal Music.

Greg Avau boucle ici avec ce troisième album la trilogie de Kid Noize consacré au monde de Nowera, en musique comme en BD. Précédé par le joyeux single Ooza Yeah destiné autant aux clubs qu’aux radios et aux terrains genre Tomorrowland, cet album propose toujours une dance entraînante. Composé de treize morceaux produits entre autres par Timofey Reznikov, le producteur attitré de David Guetta, Nowera fait la part belle aussi bien aux plages instrumentales dansantes qu’aux voix féminines. Le tome final de sa bande dessinée L’héritage de Nowera, réalisé en trio avec Lapuss’ et Otocto, s’accompagne de douze images 3D exclusives réunies dans un coffret (en édition limitée à 250 exemplaires) et sous forme de posters. Ceux-ci seront exposés au Nowera Pop Up Store (Chaussée de Waterloo 647, 1050 Ixelles) ouvert les 16, 17 et 18 février. Kid Noize partira ensuite sur les routes en clubs comme en festivals, déroulant son monde enchanté (mai sombre) qui a l’avantage d’être lu et écouté en même temps ou séparément, chez soi comme en live. Bienvenue dans le monde aux sonorités variées d’un artiste pluridisciplinaire qui a fait de sa créativité un modèle…