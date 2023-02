Bienvenue au Club de Blondy Brownie

Blondy Brownie.

Il y a cinq ans, Catherine De Biasio (Blondy la blonde) et Aurélie Muller (Brownie la brune) publiaient leur Almanach de douze chansons, comme autant de mois de l’année passée à publier en 2017 une chanson interprétée par un homme invité. Parmi eux se trouvait John McEntire de Tortoise, rencontré en 2011 à Chicago sur l’enregistrement de l’album On Rapids de V.O. John, cette fois, est le batteur et le producteur de ce deuxième album composé dans un hôtel cerné de forêts légendaires au plus profond de l’Ardenne, à l’aide d’un panel restreint d’instruments analogiques. Plus de voix mâles ici mais bien cette électro-pop en français particulière, malgré tout organique. Frais et rétro !