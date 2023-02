Dossier licences: ne dormez plus en paix, braves gens

Jour et nuit, nuit et jour, le dossier des licences est nourri de chiffres, de lignes bilantaires et de justificatifs. Introduit en 2000 dans notre pays, ce système de contrôle sur l’activité des clubs générait, à l’époque, l’envoi au porteur de 300 à 700 pages papier. Avec la complexification et digitalisation, ce sont parfois des dossiers de près de 10.000 feuillets que les clubs viennent aujourd’hui déverser à la brouette, de manière virtuelle, dans les boîtes mails de la Commission des licences.

C’est dire si le manager de ladite Commission et ses cinq employés auront de la lecture pour leurs longues soirées d’hiver, d’ici au 27 mars, date à la laquelle tomberont infailliblement les verdicts d’admission ou de refus. Comme chaque année, les recalés recevront une convocation pour comparution entre les 5 et 14 avril, avant une décision le 24 du même mois avec une possibilité d’interjeter appel dans les trois jours devant le C-SAR (Center of sport arbitration, section spécifique du Cepani).