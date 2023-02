Un derby en Flandre dérape complètement: «Le joueur est devenu très agressif»

Le match entre Vilvoorde City et Infinity FC.Vilvoorde B a complètement dérapé, ce dimanche après-midi.

Ce dimanche après-midi, un derby dans le Brabant Flamand a complètement dérapé. Vilvoorde City et Infinity FC.Vilvoorde B s’affrontaient lors de la 20ème de la 4ème provinciale C VFV. Le score était de 1-1 quand les esprits se sont échauffés.

Selon les informations du Nieuwsblad, un joueur d’Infinity Vilvoorde a craché sur l’arbitre après avoir reçu une carte rouge. L’arbitre aurait également reçu une gifle tandis que la police a dû se rendre sur place afin de calmer les différents acteurs. Le match a été, bien entendu, arrêté.

Faruk Akkus, du club de Vilvorde City, explique : « La première mi-temps s’était déroulée normalement et le score était de 1-1. Cependant, au début de la seconde période, les choses ont mal tourné. Un des joueurs d’Infinity a perdu le ballon et a voulu se venger. Ce faisant, il a voulu gifler un de nos joueurs. L’arbitre a vu cela et lui a immédiatement donné un carton rouge. Suite à cela, le joueur est immédiatement devenu très agressif. Il a craché sur l’arbitre. »