Karine Lalieux veut imposer des amendes aux employeurs qui n’embauchent pas assez de personnes de plus de 60 ans

La réforme des pensions bis va se jouer dans les quinze prochains jours. Avant d’entamer la partie avec les autres membres de l’heptapartite fédérale, Karine Lalieux (PS), ministre en charge du dossier, a décidé de dévoiler ses intentions.

Parmi les propositions détaillées dans notre édition de ce lundi, la ministre se dit notamment prête à ajouter une condition de carrière effective (des années de travail réellement prestées) pour accéder à la pension anticipée. Cette demande émane de la droite du gouvernement. « Mais il faut tenir compte de la réalité du marché du travail », plaide-t-elle. « De nombreux travailleurs arrivent épuisés à l’âge de 60 ans. » Par ailleurs, le taux d’emploi des plus âgés est en constante augmentation. Pour les 55-60 ans, il est passé de 50 à 75 % entre 2005 et 2020. Et s’il est moins élevé pour les sexagénaires, il a quand même évolué de 20 à 50 % sur la même période. Toutefois, ce sont parfois les employeurs qui rechignent à embaucher les plus de 60 ans. La ministre cite un ratio d’engagement de 18 % pour cette catégorie d’actifs. Karine Lalieux demande donc que l’on responsabilise davantage les entreprises. Là où le taux de travailleurs âgés est inférieur à la moyenne sectorielle, une amende serait appliquée et viendrait alimenter un fonds, au profit de la caisse des retraites. A côté de cela, des plans emploi pour les 55-64 ans pourraient être proposés. Dans le même temps, elle propose d’assouplir les conditions d’accès à la pension anticipée. Et de supprimer la condition d’âge (62 ans) pour ne garder que celle de la durée de carrière (42 années).