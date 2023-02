Energie: pourquoi la prime de 400 euros offerte par un fournisseur peut ne pas être intéressante

Cette remise de bienvenue ne signifie pas que le contrat d’énergie sera le plus avantageux.

Face à la chute relativement stable des prix de l’énergie, les fournisseurs se montrent à nouveau enclins à accueillir de nouveaux clients. Afin de les attirer, les fournisseurs proposent des réductions importantes qui s’élèvent à plus de 400 euros par an pour la combinaison de l’électricité et du gaz naturel.

Cette initiative vient principalement des grands founisseurs. La remise la plus avantageuse est proposée par Mega. Différentes formes de promotions seraient proposées. Dans certains cas, il s’agit d’une prime fixe, tandis que d’autres fournisseurs offrent un rabais par kilowattheure ou donnent gratuitement un certain nombre de kilowattheures d’énergie. Parfois, il s’agit d’une combinaison de différentes réductions.