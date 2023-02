«Détours wallons»: Chers députés pensionnés

On ne parle plus que de cela, en Belgique mais encore plus en France : la retraite, la pension, comme vous voudrez. La quille, quoi. En vrac et dans le détail : l’âge de départ, le nombre d’annuités, la possibilité d’une sortie anticipée, la pénibilité, les régimes spéciaux ou le montant minimum. Tous ces paramètres déchirent les politiques et poussent les citoyens dans la rue à Bruxelles mais surtout à Paris.

Enchaînons et venons-en à la Wallonie et à son parlement (encore, oui, je sais) : verra-t-on un jour les députés wallons dresser un piquet devant le Saint-Gilles ou manifester leur mécontentement entre Meuse et Sambre parce qu’ils craindraient le pire pour leur pension à eux ? Au train où vont les choses, ce n’est pas impossible. Soyons fous : en quête d’une action coup de poing et à bout de nerfs, les mandataires iraient jusqu’à reboucher le tunnel onéreux et hors de propos qui leur est réservé entre le parking et le parlement…