Ether Energy veut cultiver l’agrivoltaïsme en Wallonie

Créée en 2020, la start-up belge a une série de projets agrivoltaïques dans ses cartons en Belgique mais aussi en France et au Luxembourg. Les premiers sont en train de se concrétiser.

Un premier projet est en train de sortir de terre à Wierde (Namur). Deux autres font l’objet de demandes de permis à Heppignies (Fleurus) et à Presles (Aiseau-Presles). Et plusieurs autres encore sont en cours de développement. Les ambitions de l’entreprise Ether Energy devraient connaître au cours des prochains mois une accélération qui pourrait marquer l’envol de l’agrivoltaïsme en Wallonie, territoire où cette façon de mêler agriculture et production photovoltaïque sur des espaces communs n’a pas encore été explorée.