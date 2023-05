Tour d’Oman: Matteo Jorgenson s’impose en costaud sur la 3e étape et fait coup double (vidéo)

Matteo Jorgenson a remporté la troisième étape du Tour d’Oman (2.Pro), lundi. Après 151,8 km entre Al Khobar et le sommet de Jabal Haat, l’Américain de Movistar s’est imposé en costaud devant Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) et le Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën). Jorgenson en profite pour s’emparer de la tête du général, au détriment de l’Espagnol Jesus Herrada (Cofidis).

Johan Meens (Bingoal WB), l’Espagnol Alejandro Franco (Burgos-BH) et l’Américain Stephen Bassett (Human Powered Health), un moment accompagnés par l’Omanais Said Al Rahbi (équipe nationale) et le Malaisien Mohd Harrif Saleh (Terengganu Polygon), composaient l’échappée du jour, formée dès le début de la course. Leur avance se stabilisait autour des trois minutes.

Le peloton les reprenait juste avait la montée finale (4,6 km à 8,5 pour cent). Personne ne parvenait à s’échapper, mais le peloton se réduisait progressivement. Une dizaine de coureurs se jouaient la victoire au sprint. Matteo Jorgenson (Movistar) se montrait le plus solide pour s’offrir, à 23 ans, sa première victoire professionnelle.

L’Américain devançait de 2 secondes Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) et de 3 le Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën). Deux autres Belges terminaient dans le top-10 avec Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) 5e à 3 secondes, et Maxim Van Gils (Lotto Dstny) 9e à 11 secondes.

L’Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) franchissait la ligne en 10e position à 16 secondes et perdait le maillot rouge. Au général, le nouveau leader Jorgenson devance Vansevenant de 6 secondes et Bouchard de 14.