Les prêts de proximité de plus en plus populaires

Fin 2020, alors que la Belgique se débattait dans la crise du covid et que de nombreuses entreprises souffraient, les trois Régions du pays ont mis en place des dispositifs permettant aux particuliers de donner un coup de pouce à des PME qui leur sont proches (famille, amis…) sous la forme d’un prêt. En Flandre et en Wallonie, les formules de prêts « win-win lening » et « coup de pouce » déjà existantes ont été remaniées pour devenir plus attractives (hausse des plafonds, ajout d’une garantie publique…) tandis qu’à Bruxelles, on a lancé le « prêt proxi » sur le modèle de ce qui se faisait dans les deux autres Régions. Les modalités de ces trois prêts (durée, plafonds…) varient d’une Région à l’autre mais les grandes lignes sont les mêmes. Le prêteur qui confie son argent obtient un double rendement : des intérêts (entre 2,625 % et 5,75 % en 2023) et un crédit d’impôt (2,5 à 4 %).