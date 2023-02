Choupo-Moting, le joker devenu l’arme numéro 1 du Bayern avant le choc contre le PSG

L’histoire d’Eric-Maxime Choupo-Moting, c’est celle d’un joueur qui n’est jamais le premier choix mais qui finit toujours par avoir son moment de gloire. Celle d’un gamin né à Hambourg d’un père (basketteur) camerounais et d’une mère allemande. Celle d’un attaquant maladroit moqué par ses propres supporters mais qui arrive à s’en attirer la sympathie par sa combativité et par l’un ou l’autre but décisif. Celle d’un footballeur qui, à bientôt 34 ans (le 23 mars prochain), a connu sept clubs professionnels, étant actuellement au Bayern Munich après être passé par le PSG, mais qui n’a jamais été transféré pour de l’argent, allant chaque fois au terme de son bail avant de changer d’employeur. Bref, c’est l’histoire d’un mec qui aime les chemins de traverse mais qui ne baisse jamais les bras.