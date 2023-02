Commerce: de nombreuses mains flexibles mais pas idéales

Avec plus de 110.000 étudiants par an, le commerce, qui emploie en tout 500.000 personnes, est l’un des secteurs les plus gourmands en jobistes. Avec l’horeca, il est à l’origine de près de la moitié de l’ensemble des jobs de students en 2021. Issus de l’ONSS et de Comeos, la fédération du commerce organisé, ces chiffres impressionnants doivent toutefois être relativisés, puisque 56 % de ces jobistes travaillent moins de 200 heures par an (autrement dit l’équivalent de 26 jours à temps plein), 30 % entre 200 et 400 heures (26 à 53 jours) et 14 % plus de 400 heures. « Nous employons beaucoup d’étudiants mais ceux-ci représentent en fait moins de 10 % des heures prestées en magasins », précise Klaas Soens, directeur des affaires sociales chez Comeos.