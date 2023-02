Comment les «fausses écoutes» plombent les revenus du streaming

La course aux hit-parades a toujours été semée d’irrégularités. Dans les années 60, il était courant que des maisons de disques paient en sous-main les DJ radio pour que ceux-ci passent en priorité leurs dernières sorties. C’est ce qu’on appelait la payola. En Jamaïque, les choses étaient plus directes. Bunny Wailer rappelait dans le documentaire Marley que Bob et ses Wailers, à leurs débuts, s’assuraient de passages radio en débarquant dans les studios avec des battes de baseball et quelques menaces bien senties. Aujourd’hui, pour gonfler ses chiffres d’écoutes, on se contente d’acheter des faux streams.