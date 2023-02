La kisspeptine pour booster le désir

Le trouble du désir sexuel hypoactif (HSDD) affecte jusqu’à 8 % des hommes et 10 % des femmes dans le monde. La kisspeptine, une hormone naturelle qui stimule la libération d’autres hormones de reproduction et joue un rôle majeur au moment de la puberté, pourrait leur venir en aide, selon les résultats de deux études réalisées par des chercheurs de l’Imperial College de Londres et de l’Imperial College Healthcare NHS Trust et publiées dans le Jama Network Open.

Les deux études – portant sur 32 hommes hétérosexuels (âgés de 21 à 52 ans) et 32 femmes hétérosexuelles (âgées de 19 à 48 ans) – sont les premières à tester la kisspeptine chez des personnes atteintes d’un trouble du désir sexuel hypoactif.