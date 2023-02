«Risque d’étouffement» chez les enfants: l’Afsca lance un avertissement et rappelle des bonbons

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a rappelé les bonbons « ABC Jelly Straws Assorted » (260g) & « ABC Jelly Fruity Assorted » (240g) de la vente et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence des additifs non autorisés E407 et E410.

Les produits ont été vendus au magasin « Oriental Asian Food » (Mechelen) et sont donc retirés de la vente.