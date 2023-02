BNB: pour que diversité et management aillent de pair

La diversité des profils dans la chaîne décisionnelle est essentielle pour assurer une meilleure gouvernance, un développement durable et équitable et un développement économique à long terme. La nomination de Géraldine Thiry à la direction de la BNB est une nette avancée en ce sens.

Un organisme public : la Banque Nationale de Belgique. Une direction collégiale : le Comité de direction comportant 6 postes. Pour les occuper : six hommes ! L’opportunité de nommer une femme. Pourtant, pour son Conseil de régence, la nécessité de nommer des femmes à ce niveau ne tombe pas sous le coup de l’évidence. Il ne fait aucun doute pourtant que la candidate, la professeure Géraldine Thiry, dispose d’un parcours impressionnant et d’une expertise unique en matière de transition écologique, clé pour relever les défis du siècle. Il est grand temps de féminiser le Comité de direction de la Banque et urgent aussi d’y apporter une expertise en matière de transition écologique et climatique.

Nommer Géraldine Thiry, comme l’a décidé le Gouvernement, permettrait de rencontrer ces deux objectifs en une fois.

Des profils diversifiés au cœur de la décision : une garantie de durabilité

Chaque année, le classement du « Corporate Knights » met en lumière les 100 entreprises les plus durables du point de vue environnemental, social et économique dans le monde. Ce classement nous montre que pour assurer une meilleure gouvernance, un développement durable et équitable et un développement économique à long terme, en impactant positivement la société, la diversité des profils dans la chaîne décisionnelle est clé. À lire aussi Nomination à la BNB: le Conseil de régence défie le gouvernement

Les freins à la nomination de Géraldine Thiry sont d’autant plus étonnants si nous lisons la stratégie 2025 de la BNB car son profil original y répond parfaitement. Mais ces freins rappellent que les profils différents ont l’habitude du plafond de verre. Qu’il s’agisse d’une diversité inhérente (genre, ethnicité, etc.) ou acquise (éducation, etc.), ils se voient refuser systématiquement des postes à responsabilité, malgré des compétences reconnues par leurs pairs.

La différence comme risque

Dans les hautes instances belges, il est consternant de constater que la différence est encore perçue comme un risque. En 1990, l’arrêté royal du 27 février a essayé de répondre à ce problème, malheureusement avec peu de succès. En Belgique, comme dans la plupart des pays développés, les hauts fonctionnaires sont majoritairement des hommes blancs, de milieux socio-économiques similaires, venant des mêmes écoles. La BNB ne fait pas exception.

Dans tous les pays, les femmes (blanches) sont généralement plus représentées à des niveaux inférieurs ou administratifs, même si elles viennent des mêmes écoles et de milieux socio-économiques similaires que les hommes. En 2017, seuls 11,1 % du plus haut niveau de la fonction publique fédérale belge est occupé par des femmes. Les personnes qui cumulent plusieurs différences avec cette norme en deviennent invisibles.

Ainsi, Géraldine Thiry (dans le contexte de la BNB) est une de ces femmes au background différent : elle fonde en effet son expertise sur des approches novatrices (indicateurs alternatifs au PIB, transition écologique de l’économie, etc.).

Une disparité due aux biais cognitifs

Chacun.e a des biais inconscients dont on peut ne pas toujours se rendre compte. Il est important de ne pas les ignorer, les sous-estimer ou les banaliser. Cela permet de sortir du cycle perpétuel de recrutement et de promotion des mêmes « types » de personnes.

Quand le choix d’un nouveau haut fonctionnaire doit se faire, les biais poussent à négliger des collaborateurs talentueux au profit de ceux partageant nos propres caractéristiques ou opinions. L’intérêt de l’institution publique est pourtant de posséder des profils différents, pouvant apporter des perspectives non explorées.

La zone de confort est… confortable

Rester dans cette zone de confort, c’est se priver du bienfait que la diversité apporte en matière de rapidité et d’efficacité pour trouver des solutions aux défis de notre monde complexe. À lire aussi Tensions à la BNB: Géraldine Thiry sera bien directrice

Ainsi par exemple, une étude montre que depuis la COP21, tous les bureaux exécutifs d’organisations qui ont accru leur diversité, ont diminué leurs émissions de Gaz à Effet de Serre plus rapidement, de façon plus systémique et avec davantage d’impact, que ceux qui ne s’en sont pas préoccupés (2). Comment espérer une prise de conscience de nos institutions si l’entre-soi reste la norme ?

Des pas dans la bonne direction

En Belgique, en 2022, 28 % des hauts fonctionnaires sont des femmes. C’est beaucoup trop peu.

La ministre Petra De Sutter a bien compris que pour opérer ce changement, il va falloir augmenter la diversité du processus décisionnel. C’est un bon moyen de s’affranchir des biais cognitifs. Nous lui souhaitons un franc succès dans ce combat. Mais elle devra aller plus loin et considérer également les discriminations à l’intersection du genre et de l’origine ethnique. On ne peut plus ignorer les enjeux intersectionnels.

Utiliser les diversités inhérentes et acquises comme atouts stratégiques, les intégrer dans la culture de nos entreprises et institutions, c’est bien ce qui permet un développement économique plus social et durable.

La puissance publique ne peut plus être à la traîne. Cette nomination d’une économiste compétente en matière de transition écologique dans le Comité directeur de la BNB est une occasion à ne pas manquer d’aller dans le sens de l’histoire.

*Signataires : Loubna Azghoud, entrepreneure ; Georgia Brooks, founder & CEO, The Nine ; Safaa Chafari, architect urbanist, gender & diversity consultant ; Nicolas Delebois, managing partner L&AD ; Hélène de Rengerve, consultante en droits humains, Humanferer ; Olivier De Schutter, professeur à l’UCLouvain et Rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits humains ; Isabelle Ferreras, maître de recherches au FNRS, professeure à l’UCLouvain ; Isabella Lenarduzzi, fondatrice et DG de JUMP, Solutions for Equity at Work ; Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux ; Audrey-Flore Ngomsik, PhD, co-fondatrice et CEO de Trianon Scientific Communication ; Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC ; Kelly Timperman, présidente du Conseil bruxellois de l’égalité entre les femmes et les hommes (CEFH) ; Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue, professeur à l’UCLouvain ; Vincent Yzerbyt, psychologue social, professeur à l’UCLouvain ; Caroline Zaoui, PhD, co-fondatrice de Novobiom.

(1) L’Echo, 19 janvier 2023.