A Tournai, Infor Jeunes éveille les futurs jobistes aux risques du métier et à ses exigences

Le bureau est baigné par la clarté feutrée de février. C’est là, à l’angle de l’avenue des Frères Haeghe et de la rue Morel, à mi-chemin entre la gare et le centre de Tournai, qu’Infor Jeunes a établi ses quartiers. Depuis le début du mois de février, l’association a lancé sa campagne d’information sur les jobs étudiants à travers la Wallonie, sous la forme de permanences hebdomadaires, et qui s’achèvera le 9 mai à Tamines.

Assise face à deux adolescents et leur maman, Lise Sauvage, chargée de projet au sein de l’ASBL, détaille les éléments auxquels ils doivent prêter attention avant de se lancer dans leur première expérience professionnelle. « Le monde du travail a ses codes et il faut les respecter », explique l’assistante sociale. « Il n’y a pas que l’aspect pécuniaire. Et à part l’un ou l’autre étudiant qui n’a pas perçu son salaire, on rencontre peu de problèmes avec les jobs. »