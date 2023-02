L’échevin schaerbeekois Michel De Herde inculpé pour viol sur mineur et détention d’images pédopornographiques Il avait été retiré de ses compétences à la suite d’une décision prise par le collège schaerbeekois en raison d’une première inculpation « pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes ».

L’échevin schaerbeekois Michel De Herde (Défi) a été interpellé et inculpé vendredi dernier de viol sur mineur de moins de seize ans, mineur de plus de seize ans et détention d’images pédopornographiques, informe la Dernière Heure.

Le Parquet a confirmé l’information au Soir tout en précisant que Michel De Herde bénéficie de la présomption d’innocence pour le moment.

Une enquête est également en cours afin de déceler si l’échevin aurait pu avoir d’autres comportements indésirables au sein des départements du budget et de l’instruction publique. Il avait été retiré de ses compétences à la suite d’une décision prise par le collège schaerbeekois en raison d’une première inculpation « pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes ». Michel De Herde avait été remis en liberté après avoir été entendu.

En septembre, le dossier a été relancé à la suite d’une plainte pour viol déposée par une étudiante. Une plainte avait également été faite à son encontre par l’échevine de la Culture et de l’Égalité des genres et des chances, Sihame Haddioui (Ecolo).

Actuellement, Michel De Herde nie les faits et ne souhaite faire aucun commentaire.