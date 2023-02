Annie Ernaux en vedette au Passa Porta Festival Le festival littéraire biennal de Bruxelles se tiendra du 23 au 26 mars avec une centaine d’écrivains. Passa Porta dévoile huit premiers noms. Et son thème : refuge.

Ce sont les voix à suivre de la littérature contemporaine que Passa Porta, la maison des littératures de Bruxelles, a invitées pour son festival biennal. En tout, une centaine d’autrices et d’auteurs. Quelles sont-elles, ces voix ? Les organisateurs n’ont pas encore annoncé tout leur programme. Ils ont, jusqu’ici cependant, divulgué huit noms d’écrivaines et écrivains qui comptent dans la littérature d’aujourd’hui : Mohsin Hamid, Timothy Garton Ash, Connie Palmer, Guadalupe Nettel, Sang Young Park, Oksana Zaboujko, Tash Aw et Annie Ernaux, auréolée de son Prix Nobel 2022.

La caractéristique de ce festival, c’est d’être ouvert à des paysages littéraires que nous ne contemplons pas tellement souvent. C’est en cela que cette première et courte liste est passionnante : toutes ces littératures proviennent d’horizons très différents.

On connaît évidemment Annie Ernaux, l’écrivaine française qui a reçu le Nobel pour « le courage et l’acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle ». Son œuvre est essentiellement autobiographique mais, en parlant d’elle, au « je », elle donne aussi la parole à toutes et à tous, transcendant son histoire pour englober celles de la société. Dans une écriture suffisamment neutre pour que chacun puisse s’y retrouver. Elle sera au festival le dimanche 26 mars.

Villes refuges

Les autres écrivaines et écrivains sont sans doute moins connus des lecteurs francophones. Mohsin Hamid est un Britannique d’origine pakistanaise. Dernier roman paru en français : Exit West (Grasset). Il est là le jeudi 23. Timothy Garton Ash est un historien et essayiste britannique. En français : La chaudière. Europe centrale 1980-1990 (Gallimard) ; au festival le vendredi 24. Connie Palmen est une philosophe néerlandaise. Dernier livre en français : Ton histoire. Mon histoire (Actes Sud). Elle apparaît le samedi 25. Comme la romancière et nouvelliste mexicaine Guadalupe Nettel (L’oiseau rare, Dalva éditions) et le romancier coréen Sang Young Park (Love in the big city, en anglais seulement). Le dimanche 26, on pourra aussi entendre la femme de lettres ukrainienne Oksana Zaboujko (Explorations sur le terrain du sexe ukrainien, Intervalles) et l’auteur malaisien Tash Aw (Nous les survivants, Fayard).

En même temps que le festival, Passa Porta et la ville de Bruxelles accueillent l’Icorn Network Meeting, le rassemblement annuel du réseau international des villes refuges pour écrivains, artistes et journalistes en exil. Les deux événements ont été pensés sous une thématique partagée : celle du refuge. Qui sera déclinée en multiples discussions, visites guidées, débats, concerts littéraires, lectures de textes inédits et performances.